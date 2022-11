IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

IND vs NZ T20I Hardik Pandya: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (India vs New Zealand) ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୮ ତାରିଖରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ (T20 series) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପ୍ରଥମେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହେବ, ଏହା ପରେ ତିନୋଟି ODI ଖେଳାଯିବ । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ।

ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତି ନାହାଁନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ, ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ ଏହାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେପରି ଆମେ ସଫଳତାକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଉ, ସେହିଭଳି ଆମକୁ ଏହି ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପକୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବାକି ଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି । ଆମର ନୂତନ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି । ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯିବ ଓ ଅନେକ ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ରୋଡମ୍ୟାପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର । ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ସହଜ କରିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାରେ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ । ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିବେ । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାରେ ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଖେଳାଳି, ନୂଆ ଶକ୍ତି, ନୂଆ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ଦାବିକୁ ପକ୍କା କରିପାରିବେ । ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ପରାଜୟ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ ଭାଓନ ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୧ ରେ ODI ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ କିଛି ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ ଓ ସୀମିତ ଓଭର ଇତିହାସରେ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଖେଳୁଛ, ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ । କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଆମକୁ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।"