Hardik Pandya: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE)ରେ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଚୋଟ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
- Hardik Pandya ruled out from the Afghani pic.twitter.com/whc3JOTzmp
— Cricket Central (@CricketCentrl) June 10, 2026
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଲେଗ୍ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଥମେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସରେ ଥିଲେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପୁନରାଗମନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ସମୟ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ଆଧାର କରି ବିସିସିଆଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିପାରେ।