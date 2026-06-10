Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

Hardik Pandya: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରୁ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 10, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:58 PM IST
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା! ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
Hardik Pandya12 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Susmita Deb1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Avimukteshwaranand news1 hr ago