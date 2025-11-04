Advertisement
ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ , ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଜରିମାନା, ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ICC ନେଲା ଆକ୍ସନ

ICC Takes Action: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇସିସି ଏବେ ସେହି ବିବାଦ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରାୟ ଶୁଣାଇଛି।

 

 

Nov 04, 2025

Asia Cup 2025 Controversy​: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ICC ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି। ICC ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାରିସଙ୍କ ମୋଟ ୪ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ହାରିସ ଏବେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ୩୦% ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ 
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଧାରା ୨.୬ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଶାଳୀନ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଇଙ୍ଗିତ ସହିତ ଜଡିତ। ତଥାପି ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥିଲା।

ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ 
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ (ଭାରତ)ଙ୍କ ଉପରେ ଧାରା ୨.୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଦୋଷ ମାନି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଣାଣି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଧାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣିରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

