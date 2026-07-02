Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହ୍ୟାରି କେନ, ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ବିଜୟ

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ‘ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨’ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ DR କଙ୍ଗୋକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଦଳର ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି କେନ, ଯିଏ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ପଛୁଆ ସ୍ଥିତିରୁ ଜିତାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:36 PM IST
FIFA 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହ୍ୟାରି କେନ, ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ବିଜୟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
school holiday1 hr ago
2
Amit shah Odisha Visit2 hrs ago
3
Chandrika Hembram Death Case3 hrs ago
4
WhatsApp username3 hrs ago
5
petrol diesel price today3:44 AM IST