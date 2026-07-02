FIFA 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହ୍ୟାରି କେନ, ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ବିଜୟ

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ‘ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨’ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ DR କଙ୍ଗୋକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଦଳର ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି କେନ, ଯିଏ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ପଛୁଆ ସ୍ଥିତିରୁ ଜିତାଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ DR କଙ୍ଗୋ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ୧୯୬୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅପରାଜୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି।
ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଆସନ୍ତା ୬ ଜୁଲାଇରେ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମୁକାବିଲା ମେକ୍ସିକୋ ସହ ହେବ।
ହ୍ୟାରି କେନଙ୍କ ନାମରେ ନୂଆ ଇତିହାସ:
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିବା ସହ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ହ୍ୟାରି କେନଙ୍କ ମୋଟ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏକାଧିକ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୫ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାର କୀର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି।
୨୦୧୮ ବିଶ୍ୱକପରେ ୬ଟି ଗୋଲ୍ କରି ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍’ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା କେନ, ୨୦୨୨ରେ ୨ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ପୁଣିଥରେ ୫ ଗୋଲ୍ କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ:
ଏହି ସଫଳତା ସହ ହ୍ୟାରି କେନ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଟେଓଫିଲୋ କ୍ୟୁବିଲାସ, ମିରୋସ୍ଲାଭ କ୍ଲୋଜେ, ଥୋମାସ ମୁଲର, ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୫ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ସେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ଫୁଟବଲର୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର୍:
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୯ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ ମେସି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ୧୮ ଗୋଲ୍ ସହ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ, ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ହ୍ୟାରି କେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।