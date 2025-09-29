Asia Cup Ind vs Pak: ଏସିସି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ମନା କଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହଟହଟା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ

Advertisement
Sep 29, 2025, 09:20 AM IST

Asia Cup Ind vs Pak: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ପରାଜୟର କାରଣ ବୁଝାଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ମୋହସିନ ନକଭି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋହସିନ ନକଭି ଏହା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏହା ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହକୁ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନକଭି ଶେଷରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ ଥିଲା। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଦିନ 1 ଟା ପରେ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପଦକ କିମ୍ବା ଟ୍ରଫି ବିନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଜୟ ଶାହଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବା ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ, ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ​​ଯେ ଭାରତ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାଲିଦ ଅଲ୍ ଜାରୁନିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ, ସାଇମନ ଡଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ଟ୍ରଫି ଉପସ୍ଥାପନା ହେବ ନାହିଁ।

