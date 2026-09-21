Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Asian Games: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ, ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର

Asian Games: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ, ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର

ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୧୮୯୦.୧ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତୀୟ ଶୁଟରମାନେ ପୋଡିୟମ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 21, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:04 AM IST
Asian Games: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ, ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
2
3
4
5