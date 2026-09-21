/Asian Games: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ, ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର

Asian Games: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟିଂ ଦଳର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ହିମାଂଶୁ ଧିଲୋନ୍, ପାର୍ଥ ମାନେ ଓ ରୁଦ୍ରାଙ୍କ୍ଷ ପାଟିଲଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୧୮୯୦.୧ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତୀୟ ଶୁଟରମାନେ ପୋଡିୟମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ହିମାଂଶୁ ଧିଲୋନ୍, ପାର୍ଥ ମାନେ ଓ ରୁଦ୍ରାଙ୍କ୍ଷ ପାଟିଲଙ୍କ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହା ଭାରତର ତୃତୀୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।