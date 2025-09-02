Hockey Asia Cup 2025: କାଜାଖିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଏକତରଫା ବିଜୟ

Trending Photos
Hockey Asia Cup 2025: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରମଣପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ଲଗାତାର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର-4 ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାଜାଖସ୍ତାନକୁ ୧୫-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା।
ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ 3-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତ କାଜାଖସ୍ତାନ ଉପରେ ନିଜର କବଜାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ମୋଟ 4ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ 7-0ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଜାଖସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କବଜା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଏକ ଚମତ୍କାର 15-0 ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଅଭିଷେକ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଚମ ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ଅଷ୍ଟମ ମିନିଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ସେ 20ତମ ଏବଂ 59ତମ ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି, ସେ ମୋଟ 4 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁଖଜିତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ 3 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜୁଗରାଜ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ 3 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।