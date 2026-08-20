Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Hockey World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

Hockey World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ FIH ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:54 AM IST
Hockey World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
Image Credit: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
2
3
4
5