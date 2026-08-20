/Hockey World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

Hockey World Cup 2026: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦଳର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା।
A proud moment for every Indian as Team India secures a thrilling win over Pakistan at the Hockey World Cup 2026.
The team's determination, discipline and exceptional performance have once again showcased the strength of Indian sport on the world stage. Best wishes for the… pic.twitter.com/0jRKsgpC7H
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 19, 2026
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ FIH ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୧୦ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ବଲ୍ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଭାରତ ଲଗାତାର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମିନିଟରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଗୋଟିଏକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଦଳକୁ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୧୧ ତମ ମିନିଟରେ, ଅଭିଷେକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ ଦେଇ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୨-୦ କଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାପରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଦୁଇ ଗୋଲରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ ପିରିୟଡ୍ ଶେଷ କଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ବାର୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ୨୨ ତମ ମିନିଟରେ, ହାନାନ ଶାହିଦ ଏକ ରିବାଉଣ୍ଡ ଗୋଲ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଖାତା ଖୋଲିଲେ। ତଥାପି, ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେଲା; ଅଭିଷେକ ୨୪ ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋର ୪-୧ କଲେ। ତା'ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଲା, ଯାହାକୁ ସୁଫୟାନ ଶେଖ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଭାରତ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ୪-୨ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।
ତୃତୀୟ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଭାରତ ପୁଣି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ୩୪ତମ ମିନିଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁ ଗୋଲ ଦେଇ ଭାରତକୁ ୫-୨ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା; ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ଏବଂ ରକ୍ଷକମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲା, ଏବଂ ହାନାନ ଶାହିଦ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋରକୁ ୫-୩ କରିଥିଲେ।
ଶେଷ ମିନିଟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଲ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିପାରିନଥିଲା। ୫୬ତମ ମିନିଟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଲାଲାଗେ ୟେଲୋ କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ, ଭାରତକୁ ଏକ ଅବଧି ପାଇଁ ଦଶ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ, ଭାରତ ୫-୩ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁଲ୍ ଡି ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ବହନ କରିବ ନାହିଁ।