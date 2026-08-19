Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /IND vs PAK 2026: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ, ୨୦୧୦ ରେ ବି ହାରିଥିଲା...

IND vs PAK 2026: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ, ୨୦୧୦ ରେ ବି ହାରିଥିଲା...

IND vs PAK 2026: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ। ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପୁଲ୍ D ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ୨୦୧୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:07 PM IST
IND vs PAK 2026: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ, ୨୦୧୦ ରେ ବି ହାରିଥିଲା...
Image Credit: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dara Singh Case: ଦାରା ସିଂ ମୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ!ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି..
2
3
4
5