IND vs PAK 2026: ହକି ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦା କଲା ଭାରତ। ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପୁଲ୍ D ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ୨୦୧୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ୪-୧ ଗୋଲରେ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ, ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ (5ମ ମିନିଟ୍) ଏବଂ ଅଭିଷେକ (11ମ ମିନିଟ୍)ଙ୍କ ଗୋଲ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ସେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା, ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୨ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ (୨୧ତମ ମିନିଟ୍) ଏବଂ ଅଭିଷେକ (୨୪ତମ) ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହାନାନ ଶାହିଦ (୨୨ତମ ମିନିଟ୍) ଏବଂ ସୁଫୟାନ ଖାନ (୨୫ତମ ମିନିଟ୍) ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ହାନାନ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଲ ସ୍କୋରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସବୁଜ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ହଳଦିଆ କାର୍ଡ ଭାରତର ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟର ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪-୨ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ସେଠାରୁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଓଲଟା ଘଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଗୋଲ ଦେଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଲ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ ୩୫ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ କରିଥିଲେ। ତିନୋଟି କ୍ୱାର୍ଟର ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫-୩ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଚତୁର୍ଥ, ଅନ୍ତିମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଶାହିଦ ହାନାନ ୪୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ, ପାକିସ୍ତାନର ସୁଯୋଗ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ, ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ପୁଲ୍ରେ,ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ,ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦଳ ତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ହାରିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।