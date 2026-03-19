FIH Hockey World Cup: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ, ଏହିଦିନ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ

Hockey World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପୁଲ୍ D ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମଷ୍ଟେଲଭିନ୍ର ୱାଗେନାର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ୬ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାରି ଦଳର ପୁଲ୍ରେ ୱେଲ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତକୁ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଚାରିଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପୁଲ୍ ଡିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦଳ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦଳ କ୍ରସ୍-ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆମଷ୍ଟରଡାମର ୱାଗନର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଡ୍ର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ (FIH) ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
୧୯୭୫ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୧୬ ଦଳର ପୁରୁଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ IST ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା'ପରେ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ଆମଷ୍ଟେଲଭିନର ୱାଗନର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ପୁଲ୍ ଡିର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ରୁ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ଆମଷ୍ଟରଡାମର ୱାଗନର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ: ଆମଷ୍ଟେଲଭିନର ୱାଗନର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ବେଲଜିୟମର ୱାଭ୍ରେର ବେଲଫିୟସ୍ ହକି ଆରେନା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତିନୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ।
ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ବେଲଜିୟମ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ସ୍ପେନ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଦଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।