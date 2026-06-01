RCB champions: RCB ଆଇପିଏଲ-2026 ଜିତିବା ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ୭ଟି ବଡ଼ କାରଣ

IPL 2026 ଫାଇନାଲ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଚାପରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାକ ଟୁ ବ୍ୟାକ ଟାଇଟଲ ହାସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Reported By: Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:44 AM IST

7 reasons RCB defends IPL 2026: IPL 2026 ଫାଇନାଲ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଚାପରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାକ ଟୁ ବ୍ୟାକ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଆରସିବି। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ଆରସିବିର କଣ ରହିଥିଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ସନ୍ତୁଳିତ ଦଳ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନରେ, RCB କେବଳ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନୂଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲିଂ ହେଉ କି ବ୍ୟାଟିଂ, ସମସ୍ତ ଏଗାର ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ
ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ରଜତ ପାଟିଦାର ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବେଶ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟକ୍ରମ 
ଯେତେବେଳେ ବି ଦଳର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର କରିନଥିଲେ ବରଂ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ପୂରା ସିରିଜରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଏହି ବର୍ଷ RCBର ବୋଲରମାନେ ରନ ହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାଠାରୁ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ସଠିକ୍ ୟର୍କର୍ ବୋଲିଂ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ
ଏଥର ପରିଚାଳନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ବଡ଼ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଚଳିତ ସିଜନରେ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ RCB ନିଜର ସାହସ ବଜାୟ ରଖି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପରି ଖେଳିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ବିରାଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି
ବିରାଟ ଅଧିନାୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଜିତ 75 ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଅମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦଳର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।

ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି RCBର ଲଗାତାର ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଦଳଗତ ଖେଳ ଏକାଠି ହୁଏ, ଇତିହାସ ରଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।

