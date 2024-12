Champions Trophy 2025: ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ମୋହର ଲଗାଇଲା ଆଇସିସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦେଶରେ ହେବ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍

Champions Trophy 2025 updates: ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ।

ସ୍ପୋର୍ଟସ ତକ୍ ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋର୍ଡ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨୦୨୭ ରେ ଆଇସିସି ମହିଳା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୧୯ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୭ ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା।

BIG CHAMPIONS TROPHY BREAKING: ICC Has approved Champions Trophy Hybird - Pak and Dubai after agreement with PCB and BCCI. Both BCCI and PCB in principle have agreed for T20 World Cup 2026 that Pak won’t travel for the Ind-Pak league game to India and will play that in Colombo.…

