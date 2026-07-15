Add Zee Business As A Preferred Source
App

ICC New Format: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପର ଢାଞ୍ଚା

ICC New Format: ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ (ODI) ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ICC ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ନୂଆ ଫର୍ମାଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଏବଂ 'ସୁପର-୭' ଫର୍ମାଟକୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:41 PM IST
ICC New Format: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପର ଢାଞ୍ଚା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମଦନ ମିତ୍ର
Mamata Banerjee35 min ago
2
tea after meal2 hrs ago
3
noida Fire news2 hrs ago
4
Subhash Chandra3 hrs ago
5
Rath Yatra 20268:40 AM IST