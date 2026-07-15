ICC New Format: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପର ଢାଞ୍ଚା

ICC New Format: ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ (ODI) ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ICC ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ନୂଆ ଫର୍ମାଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଏବଂ 'ସୁପର-୭' ଫର୍ମାଟକୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।
ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକାର ୧୨, ୧୩ ଓ ୧୪ ନମ୍ବର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଜେତା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ୧୧ଟି ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨ଟି ଦଳକୁ ୨ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଭାଗ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଆଧାରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ 'ସୁପର-୭' ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ସପ୍ତମ ଦଳ ଭାବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୬ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
'ସୁପର-୭' ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସିଙ୍ଗଲ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ ପରେ ବିଜେତା ଦୁଇ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ICCର ଏହି ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।