T20 World Cup: T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉଟ୍‌

Bangladesh out of T20 World Cup 2026: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମିଳିବାରୁ ଆଇସିସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:33 PM IST

ICC Men's T20 World Cup 2026​: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିସିବିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କ ଆଇପିଏଲରୁ ଓହରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁବାଇରେ ଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, BCB ସଭାପତି ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ବୁଲବୁଲଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ICCର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ICCର ଏକ ସୂତ୍ର, ନାମ ଗୋପନ ରଖି, PTI କୁ କହିଛି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବ କି ନାହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। BCB ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

BCB ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, BCB ICCକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଢାକାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ICC ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।

ଯଦିଓ କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, ଏହା ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ। T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ୭ ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ୯ ଫେବୃଆରୀରେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ୧୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳିବ। ତା’ପରେ ୧୭ ଫେବୃଆରୀରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେମାନେ ନେପାଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ।

ଏହି ସମୟରେ, ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶୋରିଫୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଶୋରିଫୁଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି, "ଆମର କାମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ।"

ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL)ରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିଜନ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶୋରିଫୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଖେଳାଳି ଭାବରେ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରୁଛି।"

ଶୋରିଫୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯିବା କି ନାହିଁ ତାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ।"

ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ତାର ଟିମ୍ ପଠାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ମଧ୍ୟରେ, ବିସିବି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ବିସିବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ବୁଧବାର ଆଇସିସି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ହେବ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ।

