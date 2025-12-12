ICC: ମିଛ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ! ଆପଣ ସହଜରେ Jio ଷ୍ଟାର ଦେଖିପାରିବେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍

Jio Star Rights ICC event: ଭାରତରେ ICC ର ମିଡିଆ ଅଧିକାର ଚୁକ୍ତିନାମାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏବଂ JioStar ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।
Trending Photos
Jio Star Rights ICC event: ଭାରତରେ ICC ର ମିଡିଆ ଅଧିକାର ଚୁକ୍ତିନାମାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏବଂ JioStar ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ICC ଏବଂ JioStar ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳବତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ JioStar ଭାରତରେ ICCର ଆଧିକାରିକ ମିଡିଆ ଅଧିକାର ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ରହିଛି।
JioStar ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ICC ଏହି ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛି। JioStar ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଉଭୟ ସଂଗଠନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ICC ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ଯାହା ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଏହି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ, ବିଜ୍ଞାପନଦାତା କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ICC ଏବଂ JioStar ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଖେଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀର ଭୂମିକା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ JioStar ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ JioStar କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି କରିଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ICC ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମିଡିଆ ପାର୍ଟନର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ୨.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦାବି କରିଛି। ଗୁଜବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।