ICC Latest ODI Rankings: ଆଇସିସି ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ର଼୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟପ୍-୩ ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

ICC Latest ODI Rankings: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇସିସି ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଟପ୍-୩ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ICC ନୂତନ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୂତନ ରାଙ୍କିଂରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୮୨। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏଥର ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଡେଇଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ଏବେ ୭୭୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ରେଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋହିତ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏଥର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଏବେ ୭୬୬ ରେଟିଂ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରନଙ୍କ ରେଟିଂ ୭୬୪ ଏବଂ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶୁବମନ ଗିଲ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚାରିଥ ଅସଲାଙ୍କା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ୯ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ICC ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ODI ର଼୍ୟାଙ୍କିଂ ତାଲିକା:
1: ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଭାରତ) - ୭୮୧
2: ବିରାଟ କୋହଲି (ଭାରତ) - ୭୭୩
3: ଡାରିଲ ମିଚେଲ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ) - ୭୬୬
4: ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ) - ୭୬୪
5: ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଭାରତ) - ୭୨୩
6: ବାବର ଆଜମ (ପାକିସ୍ତାନ) - ୭୨୨
7: ହ୍ୟାରି ଟେକ୍ଟର (ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ) - ୭୦୮
8: ଶାଇ ହୋପ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) - ୭୦୧
9: ଚାରିଥ୍ ଅସଲଙ୍କା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) - ୬୯୦
10: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଭାରତ) - ୬୭୯