India Vs NZ Match: ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରେଡି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ...ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି ପାଣିପାଗ

India Vs NZ Match: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୬ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଜର ରଖୁଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 08, 2026, 03:46 PM IST

India Vs NZ Match: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ହାଇଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବହୁବିଧ ନଜରରେ ରହିଛି । ଆଜିର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜନପଥ ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ ରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, କୃପା ରେସିଡେନ୍ସି ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ମୋଟେରା ଗ୍ରାମ ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ରହିବ।

ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା କରିଛି
ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତପୋବନ ସର୍କଲ୍ - ଓଏନଜିସି ସ୍କୋୟାର - ଭିସାଟ୍ ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ - ଜନପଥ ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ - ପାୱାରହାଉସ୍ ସ୍କୋୟାର - ପ୍ରବୋଧ ରାୱଲ୍ ସର୍କଲ୍ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କୃପା ରେସିଡେନ୍ସି-ଶରଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସ୍କୋୟାର-ଭାଟ-କୋଟେଶ୍ୱର ରୋଡ୍-ଆପୋଲୋ ସର୍କଲ୍ ରୁଟ୍। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୬ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଜର ରଖୁଛି।

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୃଦ୍ଧି କରେ
GMRC କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିବ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ରାତି ୧୨ ଟା ବାଜି ୫୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍-ଏପିଏମସି, ପୁରୁଣା ହାଇକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ-ଭାଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗାମ୍, ଏବଂ ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍-ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଟ୍ରୋ ରୁଟ୍ ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରି ସେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ବାଜି ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଅହମ୍ମଦାବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରହିବ। ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ରାମଶ୍ରୟ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପବନର ବେଗ ହାଲୁକା ରହିବ ଏବଂ ଆକାଶ ସଫା ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରାମଶ୍ରୟ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ୩୦ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।

