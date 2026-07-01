Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ICC T20I Batting Rankings: ରନ୍ କମ୍, ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର! ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ନେଇ ICC ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ବିବାଦ

ICC T20I Batting Rankings: ରନ୍ କମ୍, ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର! ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ନେଇ ICC ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ବିବାଦ

ଈଶାନ କିଶନ ୮୭୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୮୬୯ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 01, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:49 PM IST
ICC T20I Batting Rankings: ରନ୍ କମ୍, ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର! ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ନେଇ ICC ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ବିବାଦ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...
National Doctor's Day1 hr ago
2
National Doctor's Day3 hrs ago
3
VB G RAM G3 hrs ago
4
rain record5:51 AM IST
5
FIFA 20265:15 AM IST