/ICC T20I Batting Rankings: ରନ୍ କମ୍, ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର! ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ନେଇ ICC ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ବିବାଦ

ICC T20I Batting Rankings: ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ଈଶାନ କିଶନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଈଶାନ କିଶନ ୮୭୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୮୬୯ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ?
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଈଶାନ କିଶନ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରେ ୪୯ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତଥାପି ରାଙ୍କିଂରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ କମିଥିବା ବେଳେ ଈଶାନଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ICC ରାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ନମ୍ବର-୧ ହେଲେ ଈଶାନ?
ICC ରାଙ୍କିଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିରିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନାହିଁ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପୂର୍ବ ସିରିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଶକ୍ତି, ମ୍ୟାଚର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡକ୍ ହୋଇ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ରନ୍ ତାଙ୍କ ରେଟିଂ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଈଶାନ କିଶନ ଏହି ସିରିଜରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୩୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ରେଟିଂକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଈଶାନ କିଶନ:
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ଈଶାନ କିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୪୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଶତକ ସହ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବା ଭଳି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହି ସଫଳତା ସହ ଈଶାନ କିଶନ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପରି ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର-୧ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୭ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସିରିଜଗୁଡ଼ିକରେ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।