2026 T20 World Cup Schedule: ଆଇସିସି ଜାରି କଲା ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା

T20 World Cup 2026 Schedule: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ନାମିବିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ ତେବେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ କଲମ୍ବୋରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।
ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବେ ୨୦ଟି ଦଳ
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆଇସିସି ସଭାପତି ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋଟ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କଲମ୍ବୋ ଏବଂ କାଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଭାରତ ବନାମ ଆମେରିକା, ଫେବୃଆରୀ ୭, ମୁମ୍ବାଇ
ଭାରତ ବନାମ ନାମ୍ବିଆ, ଫେବୃଆରୀ ୧୨, ଦିଲ୍ଲୀ
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ, ଫେବୃଆରୀ ୧୫, କଲମ୍ବୋ
ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଫେବୃଆରୀ ୧୮, ଅହମ୍ମଦାବାଦ
ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ: (T20 World Cup 2026 Full Schedule)
ଭାରତ ଦୁଇଥର ଜିତିଛି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୭ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୨୪ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।