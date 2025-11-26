ICC T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି,ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ -ପାକିସ୍ତାନ୍ ମୁକାବିଲା

ICC T20 World Cup 2026:ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳବାର ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍(ଆଇସିସି) କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ICC T20 World Cup 2026:ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳବାର ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍(ଆଇସିସି) କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ ୭ରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଭାତର ତାର ଅଭିଜାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ମ୍ୟାଚକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ଦିନ ଦୁଇ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଲମ୍ବୋ ଠାରେ ଭେଟାଭେଟି ହେବ।
ଉଭୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ୍ ଫାଇନାଲ୍ କୁ ଗଲେ କଲମ୍ବୋରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲଢେଇ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଅହମଦାବାଦ୍ ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୩ ଥର ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାତର ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଭାଗନେବ।