T20 World Cup: ସେମି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ 'କର ବା ମର' ଲଢେଇ

Trending Photos
T20 World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ କର ବା ମର ଲଢ଼େଇ। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ବାରତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୭୬ ରନର ଦମଦାର ପରାଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପାର୍ଟନରସିପର ଆବଶ୍ୟକ
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିଚ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭାରତ ଶମର ଜୋସେଫ ଏବଂ ଜାସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେବେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ହୋଇଯିବ।
ପାୱାର ପ୍ଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଆକିଲ୍ ହୋସେନ୍ କିମ୍ବା ଗୁଡାକେଶ ମୋତିଙ୍କ ସ୍ପିନ୍କୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହାତେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। ତଥାପି, ଆଜି ସେମାନେ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ଏବଂ ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟାରଙ୍କ ପରି ପାୱାର-ହିଟରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ। ବୁମରାହଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରହାର ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ସଠିକ୍ ୟର୍କର ଭାରତକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପକରଣ ହେବ।
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଓଭରରେ ୪୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଭଳି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ କିଏ ହେବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଦୁବେଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ନା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ? ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ ଏବଂ ଶେରଫେନ୍ ରୁଥରଫୋର୍ଡଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଷଷ୍ଠ ବୋଲରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଖେଳ ବିଗାଡିବ ସେମିଫାଇନାଲ
ଯଦି କୋଲକାତାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଏହିଠାରେ ନେଟ୍ ରନ୍-ରେଟ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖଳନାୟକ ପାଲଟିବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ନେଟ୍ ରନ୍-ରେଟ୍ +୧.୭୯୧, ଯାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେଟ୍ ରନ୍-ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ -୦.୧୦୦। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ରନ୍-ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଦାୟ।
କିଭଳି ରହିବ ପାଣିପାଗ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ପାଗ ସୁଖଦ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆକାଶ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ଏବଂ ଆମେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର 40 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବୁ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ
ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ଏହା ସୁପର ୮ ର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ତା’ପରେ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳାଯିବ।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ ମ୍ୟାଚ
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ: ବ୍ରେଣ୍ଡାନ କିଙ୍ଗ, ଶାଇ ହୋପ (ଅଧିନାୟକ ଓ ୱିକେଟ କିପର), ସିମରୋନ ହେଟମାୟର, ରୋୱମ୍ୟାନ ପାୱେଲ, ସେରଫେନ ରଦରଫୋର୍ଡ, ରାଷ୍ଟନ ଚେଜ, ରୋମାରିୟୋ ସେଫର୍ଡ, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ/ଅକିଲ ହୋସେନ, ଗୁଡ଼ାକେସ ମୋଟି, ଶମାର ଜୋସେଫ