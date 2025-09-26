Advertisement
ICC Action: ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ICC ଦେଲା ଏପରି ସଜ୍ଜା

ICC Action Against Pak Players: ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:16 PM IST

ICC Action Against Pak Players: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ହାରିସ୍ ରୌଫ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଇସିସିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଇସିସିର ଶୁଣାଣି ପରେ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇସିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଆଇସିସିର ଶୁଣାଣି ପରେ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ସେ ସୀମା ରେଖା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ବନ୍ଧୁକ ପରି ଦର୍ଶାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଚଳିତ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୋଟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦଳ ସୁପର ଫୋରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ T20 ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୮୪ ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।

