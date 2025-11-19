U19 World Cup 2026: ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ନାହାଁନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ

ICC U19 World Cup 2026 Schedule: ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହାକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଫେବୃଆରୀ ୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ଦଳ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ୨୩ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଆମେରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ରହିଛି।
୧୬ଟି ଦଳକୁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ନାହାଁନ୍ତି। ICC ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଛି। ଭାରତ ଗ୍ରୁପ A ରେ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ B ର ଅଂଶ। ଯେଉଁଥିରେ ଜିମ୍ବାୱେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗ୍ରୁପ C ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ୭୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଗ୍ରୁପ D ରେ ଅଛନ୍ତି।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସୁପର ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ। ଏହା ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ପରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆୟୋଜକ ଜିମ୍ବାୱେ ସମେତ ଦଶଟି ଦଳ ୨୦୨୪ ସଂସ୍କରଣରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଞ୍ଜାନିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବ।
ICC ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ଆମେରିକା ବନାମ ଭାରତ, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ତାକାଶିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ତାଞ୍ଜାନିଆ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଏଚ୍ ପି ଓଭାଲ୍, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ, ତାକାଶିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଏଚ୍ ପି ଓଭାଲ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୧୭, ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୭, ଜାପାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଆମେରିକା, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ, ତାକାଶିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏଚ୍ ପି ଓଭାଲ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୧୯, ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ତାକାଶିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୧୯, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୧୯, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଏଚ୍ ପି ଓଭାଲ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଜାପାନ, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ତାକାଶିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଏଚ୍ପି ଓଭାଲ ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ, ତାକାଶିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଜାପାନ, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଏଚ୍ପି ଓଭାଲ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଆମେରିକା, ତାକାଶିଙ୍ଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ଏ୪ ବନାମ ଡି୪, ଏଚ୍ପି ଓଭାଲ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୫, ସୁପର ସିକ୍ସ ଏ୧ ବନାମ ଡି୩, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୫, ସୁପର ସିକ୍ସ ଡି୨ ବନାମ ଏ୩, ଏଚ୍ପି ଓଭାଲ, ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ବି୪ ବନାମ ସି୪, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ସୁପର ସିକ୍ସ ସି୧ ବନାମ ବି୨, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ସୁପର ସିକ୍ସ ଡି୧ ବନାମ ଏ୨, ନାମିବିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡହୋକ୍
- ଜାନୁଆରୀ ୨୭, ସୁପର ସିକ୍ସ ସି୨ ବନାମ ବି୩, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୭, ସୁପର ସିକ୍ସ ସି୩ ବନାମ ବି୧, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ସୁପର ସିକ୍ସ ଏ୧ ବନାମ ଡି୨, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୨୯, ସୁପର ସିକ୍ସ ଡି୩ ବନାମ ଏ୨, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୩୦, ସୁପର ସିକ୍ସ ଡି୧ ବନାମ ଏ୩, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଜାନୁଆରୀ ୩୦, ସୁପର ସିକ୍ସ ବି୩ ବନାମ ସି୧, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ସୁପର ସିକ୍ସ ବି୨ ବନାମ ସି୩, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ହରାରେ
- ଫେବୃଆରୀ ୧, ସୁପର ସିକ୍ସ ବି୧ ବନାମ ସି୨, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଫେବୃଆରୀ ୩, ପ୍ରଥମ ସେମି-ଫାଇନାଲ୍, କୁଇନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍, ବୁଲାୱାୟୋ
- ଫେବୃଆରୀ ୪, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି-ଫାଇନାଲ, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ, ହରାରେ
- ଫେବୃଆରୀ ୬, ଫାଇନାଲ, ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ, ହରାରେ