ICC Women's T20 World Cup 2026: ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍,ଏହିଦିନ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ପାକିସ୍ତାନ

ICC Women's T20 World Cup 2026: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ କ ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଲଣ୍ତନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୋଟ୍ ୧୨ଟି ଦଳ କୁ ନେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆୟଜକ ଇଂଲଣ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ସମେତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବାଂଲାଦେଶ,ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ସମେତ ଇଲଣ୍ତ, ଆୟରଲାଣ୍ତ, ସ୍କଟଲାଣ୍ତ , ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ,ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ତିଜ୍ କୁ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି।
ICC Women's T20 Cricket World Cup: 2026
भारत के सभी खेले जाने वाले मैच, सेमी-फाइनल और फाइनल मैच का आँखों देखा हाल
14 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक
समय: संध्या 6:30 बजे से
चैनल: DTH, DRM, LRS & Identified Primary, FM Rainbow Channels
नोट: 2 जुलाई 2026 का सेमी-फाइनल रात्रि… pic.twitter.com/rMUYDIE9xm
— Akashvani आकाशवाणी (@AkashvaniAIR) June 11, 2026
ପ୍ରତ୍ୟକ ଗ୍ରୃପରେ ଶ୍ରେଣ୍ଠ ୨ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ୍ କରିବେ। ହରମନ୍ ପ୍ରୀତ୍ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଯିବ। ଭାରତ ୧୭ରେ ନେଦରଲାଣ୍ତ, ୨୧ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା,୨୫ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ୨୮ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତକୁ ଟାଇଟେଲ୍ ଫେଭରିଟ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।