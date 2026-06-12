Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ICC Womens T20 World Cup 2026: ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍,ଏହିଦିନ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ପାକିସ୍ତାନ

ICC Women's T20 World Cup 2026: ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍,ଏହିଦିନ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ପାକିସ୍ତାନ

ICC Women's T20 World Cup 2026: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ କ ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଲଣ୍ତନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:14 AM IST
ICC Women's T20 World Cup 2026: ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍,ଏହିଦିନ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ପାକିସ୍ତାନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICC Women's T20 World Cup 2026: ଆଜିଠାରୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍,ଏହିଦିନ ଭାରତକୁ ଭେଟିବ ପାକ
women’s t20 world cup2 min ago
2
top 10 news todayJun 11
3
Odia NewsJun 11
4
Ethanol Blended PetrolJun 11
5
Odia NewsJun 11