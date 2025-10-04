Advertisement
IND-W vs PAK-W: କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ

ICC Women's World Cup 2025: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ଯାତ୍ରା କରିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 04, 2025, 05:53 PM IST

IND-W vs PAK-W Match
IND-W vs PAK-W: ଖେଳ ଯେକୌଣସି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ (India vs Pakistan) ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥାଏ। ୨୦୨୫ ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପରେ (Asia Cup 2025) ଦୁଇ ଦେଶ ତିନିଥର ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତିନିଥର ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ (ICC Women's World Cup 2025) ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିଛି।

କେବେ ଦେଖିପାରିବେ IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ଫେରି ଆସି ତାର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

କେଉଁଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ Live Match?
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ମୁକାବିଲା ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୫ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିଭିରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

କେବେ ହେବ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍?
ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ମ୍ୟାଚ୍ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଖେଳାଯିବ।

କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ IND vs PAK ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ।

କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ IND W vs PAK W ମ୍ୟାଚର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ?
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଭାଷା ଚ୍ୟାନେଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ଅନଲାଇନ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହେବ?
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ Jio Hotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଭାରତର ଦଳ: ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟକ), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ହର୍ଲିନ ଦେଓଲ, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗୁସ୍, ରିଚା ଘୋଷ, ଉମା ଛେତ୍ରୀ, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ସ୍ନେହ ରାଣା, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରାଧା ଯାଦବ, ଅମାନଜତ କୌର, ଅରୁନ୍ଧତି ରେଡ୍ଡୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ।

