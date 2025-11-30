Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3024224
Zee OdishaOdisha Sports

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଆଇକନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ ଓପେନ୍ ଗେଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫେଡେରେଶନ୍ (ISF) ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ (IGU) ଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମରେ ‘ଆଇକନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ ଓପେନ୍ ଗେଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମ୍‌ରେ ଭବ୍ୟତାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ,ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ଯାଜପ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଆଇକନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ ଓପେନ୍ ଗେଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫେଡେରେଶନ୍ (ISF) ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ (IGU) ଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମରେ ‘ଆଇକନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ ଓପେନ୍ ଗେଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମ୍‌ରେ ଭବ୍ୟତାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ,ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ଓ ବିଜେପି ମିଡିଆ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ତାଇୱାନ୍ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅଧିକାରୀ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ୧୮ରାଜ୍ୟରୁ ୨୦୦ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ୍ରୀଡା ମାନଚିତ୍ରରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସହ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ।

ISF ର ଡ଼. ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ, ଡ଼. ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ଶେଖ ଅବଦୁଲ ସମିମ, ଡ଼. ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମିଷ୍ଟର ତରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। IGU ପକ୍ଷରୁ ଡ଼. ଉମାକାନ୍ତ ପାଣି ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ISF କାନାଡାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗେଟବଲ୍ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତକୁ କ୍ରୀଡାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଇକନ୍ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ISF ର ନିର୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ପ୍ରେସd ଵିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- The Pioneer: ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ କରିସ୍ମା, IPL ସଫଳତା ପଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି !

Also Read- ଗୋଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଆଇକନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ ଓପେନ୍ ଗେଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
The Pioneer
The Pioneer: ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ କରିସ୍ମା, IPL ସଫଳତା ପଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି !
Singer Diptirekha Padhi
ଗୋଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ
Dr Subhash Chandra
ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପୁଅ କିପରି ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମହାନାୟକ ହେଲେ...ପଢନ୍ତୁ
India vs South Africa
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା, ଗ୍ୟାଲେରିରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏହି ଭିଡିଓ...