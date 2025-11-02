Advertisement
IND vs AUS: ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

India vs Australia: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ହୋବାର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:34 PM IST

India vs Australia 3rd T20i: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ହୋବାର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୮୬ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ସହଜରେ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୪୯ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ୧-୧ ରେ ବରାବର ହୋଇଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତିନି ଓଭରରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଦୁଇଟି ଝଟକା ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ନିଜକ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସକୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଏବଂ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୩୫ ବଲ୍ ରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୫୯ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୭ ବଲ୍ ରେ ୪୫ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ ୩୮ ବଲ୍ ରେ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ୩୯ ବଲ୍ ରେ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୪ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଆଠ ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସର୍ଟ ୧୫ ବଲ୍ ରେ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ତିନି ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦୀପ ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ  କି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୩ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ୧୬ ବଲ୍ ରେ ୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଗିଲ୍ ୧୨ ବଲ୍ ରେ ୧୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୧ ବଲ୍ ରେ ୨୪ ରନ୍ ର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୨୩ ବଲ୍ ରେ ୪୯ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୧୩ ବଲ୍ ରେ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ରନ୍ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ଆସିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଥନ ଏଲିସ୍ ଦଳ ତରଫରୁ  ସର୍ବାଧିକ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

