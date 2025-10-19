Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2968216
Zee OdishaOdisha Sports

IND vs AUS: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI ଜିତିଲା, ୭ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା । ଭାରତର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । 26 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 136 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:09 PM IST

Trending Photos

IND vs AUS: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI ଜିତିଲା, ୭ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

Australia vs India- 1st ODI Match Report: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା । ଭାରତର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । 26 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 136 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 131 (DLS) ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (46*) ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ୮, କୋହଲି ଶୂନ, ଗିଲ୍‌ ୧୧, ଆୟର ୧୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ । DLSରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ୧୩୧ ରନ୍‌କୁ ୨୧.୧ ଓଭରରେ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ।

Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ HRA କେତେ ବଢିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cm mohan charan majhi
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଟ୍ୱିନସିଟିରେ ୨ଘଣ୍ଟା ଧରି ହେବ ବାଣଫୁଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Donald Trump
Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପିଲା 'ନୋ କିଙ୍ଗସ' ଆନ୍ଦୋଳନ
Bihar election
ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିବ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୧୨, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୨୫ ସଭା
Train Accident
ବିହାର ଯାଉଥିବା କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଖସିପଡିଲେ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ