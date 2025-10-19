IND vs AUS: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI ଜିତିଲା, ୭ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା । ଭାରତର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । 26 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 136 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।
Trending Photos
Australia vs India- 1st ODI Match Report: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା । ଭାରତର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । 26 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 136 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 131 (DLS) ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (46*) ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ୮, କୋହଲି ଶୂନ, ଗିଲ୍ ୧୧, ଆୟର ୧୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ । DLSରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ୧୩୧ ରନ୍କୁ ୨୧.୧ ଓଭରରେ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ।
Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ HRA କେତେ ବଢିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ
Also Read- ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ