Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG ODI: ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ଅନକ୍ୟାପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ

IND vs ENG ODI Series: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଚାରି ଜଣ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 03, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:57 PM IST
IND vs ENG ODI: ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ଅନକ୍ୟାପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ, ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଖୀ’
Odia News2 hrs ago
2
Odia News3 hrs ago
3
FIFA 20263 hrs ago
4
Odia News10:27 AM IST
5
Odia News10:00 AM IST