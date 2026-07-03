IND vs ENG ODI: ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ଅନକ୍ୟାପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ

IND vs ENG ODI Series: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୪ ରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ, ତିନୋଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ଏହାର ୧୬ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସସେକ୍ସର ଯୁବ, ଅନକ୍ୟାପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ODI ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୬ ଖେଳାଳି ଦଳରେ ଚାରି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ସେମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ରେହାନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍। ଆଦିଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର, ଯିଏ ଘରୋଇ ପିଚ୍ରେ ଘାତକ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା।
ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ କିଏ?
ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ODI ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ ଘରୋଇ ସର୍କିଟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଧୀର ବାମହାତୀ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବୋଲର।
ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର କିପରି?
ସେ ୫୮ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩,୪୪୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୯ ଶତକ ଏବଂ ୧୩ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲିଷ୍ଟ A (୫୦-ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ), ସେ ୨୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୨୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି - ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସମେତ - ଯେତେବେଳେ ୭୨ ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧,୩୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୭୪, ଲିଷ୍ଟ A ରେ ୨୬ ଏବଂ T20 ରେ ୫୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
Congratulations, Colesy!
James Coles has received a maiden call-up to the England Men's ODI squad for their up coming series against India.
Jofra Archer is also named in the squad. pic.twitter.com/0XZSeAFX78
— Sussex Cricket (@SussexCCC) July 3, 2026
ଇଂଲଣ୍ଡର ODI ଦଳ ଏହିପରି:
ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜସ୍ ବଟଲର୍, ସାକିବ୍ ମହମୁଦ୍, ରେହାନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ସାମ୍ କରାନ୍, ଜୋ ରୁଟ୍, ଗସ୍ ଆଟକିନସନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ବେନ୍ ଡକେଟ, ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ।
ଭାରତୀୟ ODI ଦଳ:
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି (ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ), ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ (ଉଇକେଟକିପର), ଇଶାନ୍ କିଷାନ୍ (ଉଇକେଟକିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ।
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
୧. ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ: ଜୁଲାଇ ୧୪, ବର୍ମିଂହାମ
୨. ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ: ଜୁଲାଇ ୧୬, ସୋଫିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, କାର୍ଡିଫ୍
୩. ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ: ଜୁଲାଇ ୧୯, ଲର୍ଡସ୍, ଲଣ୍ଡନ