IND vs ENG: ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମିରେ କେମିତି ରହିବ ପିଚ୍ ର ସ୍ଥିତି

IND vs ENG: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତିନି ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ତଥାପି, ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଥର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ୨୦୨୨, ୨୦୨୪ ଏବଂ ଏବେ ୨୦୨୬ରେ, ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟିଂ-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ୟାଟ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସହଜରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ରନ୍ ସ୍କୋର କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରିଥାଏ। ତଥାପି, ସ୍ପିନରମାନେ ମଧ୍ୟମ ଓଭରରେ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇପାରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୩୦ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୨୫୪ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ୧୦ ଥର ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟ ୧୦ ଥର ଜିତିଛି।
ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ତିନି ଥର ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦୁଇ ଥର ଜିତିଛି। ତଥାପି, ଏଥର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଉଭୟ ଦଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ:
ଭାରତ - ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଇଶାନ କିଷାନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକସର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ।
ଇଂଲଣ୍ଡ- ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଜସ୍ ବଟଲର୍, ସାମ୍ କରାନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ବେନ୍ ଡକେଟ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋଶ୍ ଟୋଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଉଡ୍।
