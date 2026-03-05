Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3130672
Zee OdishaOdisha SportsIND vs ENG: ଆଜି ସେମି ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧...

IND vs ENG: ଆଜି ସେମି ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧...

ଛଅଟି ମ୍ୟାଚରେ ତିନିଥର ଡକ୍ ରେ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ 0, 0, 0, 15, 55 ଏବଂ 10 ରନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓପନର ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୯୭ ରନର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:47 PM IST

Trending Photos

IND vs ENG: ଆଜି ସେମି ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧...

IND vs ENG: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସନ୍ଧା ୭ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି କର ବା ମର ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତା ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ବିଶେଷ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚରେ ତିନିଥର ଡକ୍ ରେ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ 0, 0, 0, 15, 55 ଏବଂ 10 ରନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓପନର ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୯୭ ରନର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନମ୍ବର ୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ୪ ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ବଦଳାଯାଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୋଲିଂ କ୍ରମ ଏହିପରି ହୋଇପାରେ:
ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରିପାରନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11:
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ind vs Eng
ଆଜି ସେମି ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧...
Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର
Suresh Pujari Health Update
Suresh Pujari Health Update: ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ,ଏହି ରୋ
Rajya Sabha nomination
Rajya Sabha Nomination: ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ: ୪ ଆସନ ପାଇଁ....
Odisha news
Odisha News: ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି କୂଅରେ ପଡି଼ଲା ହାତୀ