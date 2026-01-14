Ind vs NZ 2nd Odi: ରାହୁଲଙ୍କ ଶତକ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨୮୫ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଭାରତ

Trending Photos
Ind vs NZ 2nd Odi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୫୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୨୮୪ ରନ କରିଛି। ରାଜକୋଟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସହିତ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ ୭୦ ରନର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ୨୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ODI ଇନିଂସରେ ପଚାଶ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ରାଜକୋଟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୩ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ୫୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଏଥର ୫୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ୮ ରନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ୮ମ ଶତକ
କେଏଲ ରାହୁଲ ୨୨ତମ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱିକେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ସେ ୯୨ ବଲ୍ ରୁ ଅପରାଜିତ ୧୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୧୧ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୨୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ୩୦ ଓଭରରେ ୧୪୨ ରନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରନ ହାର ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ରଖି ନଥିଲେ ବରଂ ଦ୍ରୁତ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୪୨ ରନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।