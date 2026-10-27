Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /IND vs NZ 3rd T20I Playing 11:ସିରିଜ୍‌ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ: ଜାଣନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ?

IND vs NZ 3rd T20I Playing 11:ସିରିଜ୍‌ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ: ଜାଣନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ?

IND vs NZ 3rd T20I Playing-11:ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୱେଲିଂଟନର ହେନରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 27, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Oct 27, 2026, 12:45 PM IST
IND vs NZ 3rd T20I Playing 11:ସିରିଜ୍‌ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ: ଜାଣନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today:ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲା ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜା
2
3
4
5