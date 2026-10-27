/IND vs NZ 3rd T20I Playing 11:ସିରିଜ୍‌ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ: ଜାଣନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ?

IND vs NZ 3rd T20I Playing-11:ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୱେଲିଂଟନର ହେନରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ଏବଂ ଜିତିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ। ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୁନରାଗମନ କରିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆୟୋଜକ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ,ତେବେ ସେମାନେ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହରାଇବେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ?
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ କି ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ ଏବଂ ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫର୍ଗୁସନ୍ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହେନରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ। କାଇଲ ଜାମିସନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର ଏବଂ ଆଇଡେନ୍ ମିଲନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ:
ଭାରତ:ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ (ୱିକେଟକିପର), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ବେଭାନ୍ ଜାକବ୍ସ, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍, କାଇଲ ଜାମିସନ୍, ଆଡାମ ମିଲନେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ମାଥ୍ୟୁ ଫିସର।