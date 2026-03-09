T20 World Cup: ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଏହି ୫ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ

Trending Photos
T20 World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେମାନେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଏବଂ ତିନି ଥର ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ 89 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ T20 ବିଶ୍ୱକପ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ କେବଳ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଷେକ 52 ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିଲେ। ତଥାପି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ କାହାକୁ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ
ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୩୮୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟିମ ସାଫର୍ଟ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୩୨୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୩୨୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଇଶାନ କିସନ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୩୧୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଫିନ ଏଲନ ମଧ୍ୟ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୨୯୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୫୬ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି କିୱିମାନେ ୧୫୯ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୁମରା ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।