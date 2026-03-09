Sanju Samson: ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି, ଜିତିବା ପରେ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:24 AM IST

Sanju Samson:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କିୱିମାନେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୫ ରନ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୮୯ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୬୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି କିୱିମାନେ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୁମରାହ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଖେଳି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

"ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର"
ସଞ୍ଜୁ କହିଥିଲେ, "ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛି। ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେବେଠାରୁ, ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଜି ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି।"

"ମୁଁ ସଚିନ ସାରଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର କଥା ହେଉଥିଲି।"
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଗକୁ କହିଲେ, "ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପରେ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହସ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସଚିନ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।"

"ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି।"
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ସଞ୍ଜୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଆମର ଏକ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବାଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ଏବେ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ କେବଳ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ବସି ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି।"

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 80% ବିଜୟ ହାର ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ଫର୍ମାଟରେ ଜିତିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଟ୍ରଫିର ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ।

