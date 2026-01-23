IND-NZ: ରାୟପୁରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

Advertisement
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୨୦୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 

IND-NZ 2nd Match: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ପାଇଁ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜରେ ୨-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି।

ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୨୦୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର ୪୪ ରନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ସର୍ବାଧିକ ୪୭ ରନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ୨୦୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୧୫.୨ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। କିୱି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିଷନ ମାତ୍ର ୩୨ ବଲରୁ ୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୮୨ ରନ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।

