Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3093128
Zee OdishaOdisha SportsInd VS NZ: ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ, ୪୬ ରନରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

Ind VS NZ: ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ, ୪୬ ରନରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ୪୬ ରନରେ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:44 PM IST

Trending Photos

Ind VS NZ: ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ, ୪୬ ରନରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

Ind VS NZ T20: ଅନ୍ତିମ ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ୪୬ ରନରେ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

ଭାରତ ୨୭୧ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨୭୨ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା । ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ୨୭୧/୫ ହାସଲ କରିଥିଲା । ୪୩ ବଲ୍‌ରୁ ୧୦ ଛକା ଓ ୬ ଚୌକା ସହ ଇଶାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୧୦୩ ରନ୍‌ । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ୩୦ ବଲ୍‌ରୁ ୬୩ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ।

ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୫ମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଶାନ କିଶାନ ଦିନଟି ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ରେକର୍ଡ ୪୬ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚଟି ଏକପାଖିଆ ଥିଲା, ଇଶାନ କିଶାନ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପରି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ୧୬ ବଲ୍ ରେ ୩୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲେ। ସାମସନ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ କେବଳ ୨୮ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ କରି ୧୦୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୧୦ଟି ଛକା ଏବଂ ୬ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

କେବଳ ଇଶାନ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ୬୩ ରନ୍ କରି ୬ଟି ଛକା ଏବଂ ୪ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୭ ବଲ୍‌ରେ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୧ଟି ଚୌକା ସହିତ ୪୨ ରନ୍ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୨୭୧ ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଜବାବରେ, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୁମରାହଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ୫୮ ରନ୍ କରି କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଇନିଂସ୍ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୩୮ ବଲ୍ ରୁ ୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ଟି ଛକା ଏବଂ ୮ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିୱି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Also Read- Gold Rate: ବଜେଟ୍ ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଦର ଖସିବ ନା ବଢିବ ? ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ind vs NZ
Ind VS NZ: ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ, ୪୬ ରନରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
top 10 news today
Top 10 News: ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨୭୨ ରନ୍‌ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
president draupadi murmu
୨ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୂର୍ମୁ, କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥ
Odisha news
ଓଏସଏପି ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ
Odia News
୨୦ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଚଳାଇବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ତାଲିମ ପାଇଁ ଗଲେ ପୁଣେ