IND vs NZ 1st T20: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

Ind vs NZ T20 Series: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗପୁରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଫଳରେ ଘରୋଇ ଦଳ ୪୮ ରନରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ କିୱି ଦଳ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩୮ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ପିଛା କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୭ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୦ ରନ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୩ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ହରାଇ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୨୬ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୪୯ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ଭାବେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।ପରେ ଶିବମ ଦୁବେ ୯, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୫ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୩୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଦଳ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାକବ ଡଫି ଓ କିଲ ଜାମିସନ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ କ୍ଲାର୍କେ, ଇଶ ସୋଢୀ ଓ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଜବାବରେ କିୱି ଦଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ପିଛା କରି ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତର ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ୬ ଓଭରରେ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ହରାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ। ଡେଭନ କନୱେ (୦), ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର (୧) ଓ ଟିମ ରବିନସନ (୨୧)ଙ୍କ ୱିକେଟ ହରାଇବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ ଓ ମାର୍କ ଚାପମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିଥିଲେ। ୭୮ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମାର୍କ ଚାପମାନ ୩୯, ଡାରିଲ ମିଚେଲ ୨୮, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ୨୦ ଓ କିଲ ଜାମିଏସନ ୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ଓ ଶିବମ ଦୁବେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦିପ ସିଂହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।