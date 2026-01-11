IND vs NZ: ଭଦୋଦରା ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ

Advertisement
ଭାରତ ୨୦୨୬ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। 

India vs New Zealand: ଆଜି ଭଦୋଦରା ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବିଜୟଲାଭ କରିଛି । ଭାରତ ଆଗରେ ୩୦୧ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୩୦୦/୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । 

ଭାରତ ୨୦୨୬ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୩୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ୬ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ୯୩ ରନ୍‌ର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ୭ ବଲ୍‌ରେ ୩ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୭ ରନ୍‌ର ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ୨୯ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହି ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

