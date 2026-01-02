Ind vs Pak 2026 cricket Schedule: ୨୦୨୬ରେ ଏତିକି ଥର ମୈଦାନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଏଠାରେ ଖେଳାଯିବ

Ind vs Pak 2026 cricket Schedule: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖେଳିପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ କେତେଥର ପରସ୍ପରର ଭେଟିବେ। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
Ind vs Pak 2026 cricket Schedule: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖେଳିପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ କେତେଥର ପରସ୍ପରର ଭେଟିବେ। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଗତବର୍ଷ, ଭାରତ୍-ପାକ୍ ଅନେକ ବାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି,ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ,ସେମାନେ ICC କିମ୍ବା ACC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଏହି ବର୍ଷ, ୨୦୨୬ ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସହ-ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋର ଆର.ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଭାରତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇସିସି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଦୁଇ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି,ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆପାତତଃ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଯାହା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ।
ଏହି ବର୍ଷ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ମହିଳା ଦଳର ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁଇ ଦଳ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୬ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୧୩ ଥର ଜିତିଛି,ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ତିନୋଟିରେ ଜିତିଛି।