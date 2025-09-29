Asia Cup Ind Vs Pak: ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଭଳି ହରକତ, ବଢିଲା ବିବାଦ

Trending Photos
Asia Cup Ind Vs Pak: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ରବିବାର ଦିନ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଏଇର ଦୁବାଇର ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ହାରିସ ରୌଫ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିଥିଲା, ତା’ପରେ ଭାରତର। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ହାରିସ ରୌଫ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଚରଣକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
India choose the chase with the on the line
Watch the Asia Cup Final LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/eL6Wmizh81
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
ହାତ ମିଳେଇବାକୁ ପୁଣି ମନା କଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟସ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସଲମାନ ଆଗା ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ଫୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫାଇନାଲରେ ଟସ୍ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ୱାକାର ୟୁନିସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।