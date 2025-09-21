ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟସ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଏ କି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର...ଖତେଇ ହୋଇ କଲେ ଏମିତି କାମ...ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ...

ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପାୱାରପ୍ଲେରେ ହିଁ ୫୦ ରନର ଅଙ୍କ ପାର କରିଥିଲା। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଦଳକୁ ଏହି ମାଇଲଷ୍ଟୋନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
IND vs PAK: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ତୀବ୍ର ନାଟକୀୟତା ଦେଖିଥିଲା। ଏବେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା, ସୁପର ଫୋର୍ "ମହା-ବ୍ୟାଟଲ୍" ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ-ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଉଛି।
हमने पिछले मैच में हाथ नहीं मिलाया और जीत सैनिकों को समर्पित की आज पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बल्ले से गोलियां चला कर जवाब दिया।
सरकार और बीसीसीआई ने एशिया कप न खेलने की जगह सूर्यकुमार के जरिए ‘खेल खेला’ अब सामने वाला भी खेलेगा ही। गंदा है पर धंधा है।#INDvPAK #Farhan pic.twitter.com/AEYxZ9HUtO
— Mukesh Mathur (@mukesh1275) September 21, 2025
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଲାଗିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଫରହାନ୍ଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ପରିଣତ କରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଫଖର ଜମାନ ଏବଂ ସାମ୍ ଆୟୁବ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଫଖର ଜମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୧୫ ରନ କରି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସାମ୍ ଆୟୁବ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଡ୍ରକ୍ ପରେ ୨୧ ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡରେ କେତେ ରନ କରିପାରିଲା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।