IND vs PAK, Asia Cup 2025 Toss Update: ଟସ୍ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ଡିଂ

ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଭାରତକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖାତା ନ ଖୋଲି ସାମ୍ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ ଆୟୁବ ଏକ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍ ସିଧା ପଏଣ୍ଟ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା।
କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ କାରଣ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ର ଇତିହାସ କ’ଣ ରହିଛି।
ଏସିଆ କପର ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 3 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ଥର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଥରେ ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ 2022 ରେ ସୁପରରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି । ସେହିପରି ଭାରତ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଗତ ୫ଟି-20ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ 3 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟି-୨୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ୨୦୧୨ ମସିହାରେ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦଳ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲ୍ ଆଉଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଦୁବାଇ ପିଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ୩ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଥର ଜିତିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ଥରେ ଜିତିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସ୍କୋର ସମାଧାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍ରେ ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ ।