Asia Cup IND vs PAK: ନକଭିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ ଟ୍ରଫି ନେବା ମାମଲା, ବିସିସିଆଇ ନେଇପାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ACC ସଭାପତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପରାଜୟରେ ନିରାଶ ହୋଇ ମୋହସିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ACC ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:33 AM IST

Asia Cup IND vs PAK: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ACC ସଭାପତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପରାଜୟରେ ନିରାଶ ହୋଇ ମୋହସିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ACC ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଏପରି କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଫି ନାହିଁ। ଏବେ, BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

BCCI ସଚିବ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ BCCI ଏବେ ICC ବୈଠକରେ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ACC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କାରଣ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା।"

ଦେବଜିତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାରଣରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଆଇସିସି ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ।"

ମୋହସିନ ନକଭି ହୁଏତ ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଟ୍ରଫିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉତ୍ସବ ଅତୁଟ ରହିଲା। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଟ୍ରଫି ବିନା ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ବିନା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

