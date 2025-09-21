IND vs PAK Live Streaming: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

Trending Photos
Asia Cup 2025 IND vs PAK: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ତିନୋଟି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ହାରିଛି। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇଟି ଦଳ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
ଆପଣ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ କୋଡ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ଦୁବାଇରେ ଉଭୟ ଦଳର ହେଡ ଟୁ ହେଡ ରେକର୍ଡ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇରେ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରନ ଚେଜ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।