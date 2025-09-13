IND vs PAK: ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ… ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକ୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଧମକ!

Salman Agha Fires Warning at India: ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୯୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହାର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକ୍ ଅଧିନାୟକ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୧୬୦ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ମହମ୍ମଦ ହାରିସଙ୍କ ୬୬ ରନର ଇନିଂସର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୧୨୦ ରନ ମଧ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ହାରିସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଓମାନ ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୩୦ ରନ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ।
ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓମାନକୁ ମାତ୍ର ୬୭ ରନରେ ସୀମିତ ରଖି ୯୩ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା କହିଥିଲେ, "ଆମକୁ ଏବେ ବି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଲିଂ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ମୁଁ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଖୁସି। ଆମର ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ, ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ୪-୫ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ୧୮୦ ରନ୍ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଏମିତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛୁ, ଆମେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ ଜିତିଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜିତିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ।"