IND vs PAK: ଟସ୍ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ, କିଏ ଜିତିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍?

IND vs PAK: ଟସ୍ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଟସ୍ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଫେରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପାଖରେ ମେଘୁଆ ରହିଛି।
ଦୁଇଟି ଦଳର ଖେଳାଳୀ:
ଭାରତ: ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା,
ପାକିସ୍ତାନ: ସାଇମ ଆୟୁବ, ସାହିଜଡା ଫରହାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ବାବର ଆଜମ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶାଦବ ଖାନ, ଫହିମ ଆଶ୍ରଫ, ଉସମାନ ଖାନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ଶାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦି, ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ଉସମାନ ତାରିକ, ଫଖର ଜମାନ, ନାସିମ ଶାହା, ସଲମାନ ନାଜା, ଖାୱାଜା।