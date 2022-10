Sunil Gavaskar Dance Video: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ଜୋରଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର-ଇରଫାନ ପଠାନ-ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

Sunil Gavaskar India vs Pakistan Match: ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ (T20 World Cup 2022) ର ମହାମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜୟ (India vs Pakistan Match) କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦିଗଜ କ୍ରିକେଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଇରଫାନ ପଠାନ (Irfan Pathan), ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର (Sunil Gavaskar) ଏବଂ କୃଷ୍ଣମାଚରି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ (Krishnamachari Srikkanth) ଙ୍କ ପରି ଦିଗଜ ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଗାଭାସ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ପରି ଡେଇଁ ନାଚୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏଥିସହିତ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତର ବିଜୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଭାରତର ଏହି ବିଜୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଭେଟେରାନ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୭ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିରେନ୍ଦର ସେହୱାଗ, ଇରଫାନ ପଠାନ, ଯୁବରାଜ ସିଂ, ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପା ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କ ପରି ଭେଟେରାନମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିଜୟକୁ ଜୋରଦାର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

Don’t have a caption for this … Don’t think it needs one .. #INDvsPAK pic.twitter.com/M4KVuXmr89

— Jatin Sapru (@jatinsapru) October 23, 2022