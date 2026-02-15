Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3110864
Zee OdishaOdisha SportsInd Vs Pak: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

Ind Vs Pak: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗରେ ୧୭୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୭୫/୭ ହାସଲ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୧୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ୬୧ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:22 PM IST

Trending Photos

Ind Vs Pak: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

Ind Vs Pak: ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗରେ ୧୭୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୭୫/୭ ହାସଲ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୧୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ୬୧ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ ।

ଆଜି ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଟସ୍ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଫେରିଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା।

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସପ୍ତାହର ନାଟକୀୟତା ପରେ, ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଦଳ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଦମଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଆସି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ୬୧ ରନରେ ହାରିଗଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୮-୧ରେ ଆଗୁଆ

କଲମ୍ବୋରେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ କିମ୍ବା ବାବର ଆଜମ କେହି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଗର୍ବୀ ସାମ୍ ଆୟୁବ ଏବଂ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୧୭୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ୧୧୪ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ୮-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି।

ଇଶାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ବୋଲରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ

ଇଶାନ କିଶାନ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେ 40 ବଲରୁ 77 ରନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନଅ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରିଥିଲା। ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟରେ 175 ରନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ତା'ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପରେ, ଏବେ କଲମ୍ବୋରେ ସଫଳତା ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଅଭିଷେକ ବିଫଳ ହେଲେ, ଇଶାନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଭୋଗିଥିଲେ। ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଖାତା ଖୋଲି ନପାରି ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ବଲରେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଇଶାନ 27 ବଲ୍ ରୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ 77 ରନର ଇନିଂସରେ 10 ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଏବଂ ତିଲକ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୪୬ ବଲ୍ ରେ ୮୭ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତିଲକ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୩୪ ବଲ୍ ରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୩୮ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ। ୨୪ ବଲ୍ ରେ ୨୫ ରନ୍ କରିବା ପରେ ତିଲକ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଶିବମ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ତିଲକଙ୍କ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖାତା ନ ଖୋଲି ବାବର ଆଜମଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସାମ୍ ଆୟୁବ ୧୫ତମ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ ତିଲକଙ୍କୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବଲ୍ ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୩୨ ରନ୍ କରି ଉସମାନ ତାରିକଙ୍କ ହାତରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେ ୨୭ ରନ୍ କରିବା ପରେ ୨୦ତମ ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ ରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଶେଷ ବଲ୍ ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପାଖରେ ମେଘୁଆ ରହିଥିଲା। 

ଦୁଇଟି ଦଳର ଖେଳାଳୀ:
ଭାରତ: ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, 

ପାକିସ୍ତାନ: ସାଇମ ଆୟୁବ, ସାହିଜଡା ଫରହାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ବାବର ଆଜମ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶାଦବ ଖାନ, ଫହିମ ଆଶ୍ରଫ, ଉସମାନ ଖାନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ଶାହିନ୍ ଆଫ୍ରିଦି, ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ଉସମାନ ତାରିକ, ଫଖର ଜମାନ, ନାସିମ ଶାହା, ସଲମାନ ନାଜା, ଖାୱାଜା।

Also Read- Weather Update: ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cricket news
Ind Vs Pak: ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
top 10 news today
Top 10 News: ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Shivratri 2026
ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ପୀଠରେ ଶିବରାତ୍ରୀ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ
holi special train
Holi Special Train: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର...ହୋଲି ପାଇଁ ଏସବୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲିବ
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ