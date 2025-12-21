Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3048851
Zee OdishaOdisha Sports

IND vs PAK: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ

୨୦୧୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:49 PM IST

Trending Photos

IND vs PAK: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ

INDU19 vs PAKU19: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି । ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ରବିବାର ଦୁବାଇର ICC ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ୩୪୭ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ । ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ୧୫୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ।

ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଲଟା ଫଳ ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ସମୀର ମିନହାସ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ୧୧୩ ବଲ୍ ରେ ୧୭୨ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ୩୪୭ ରନ୍ ର ବଡ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।

ଫାଇନାଲରେ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଏକ ଛକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୦ ବଲ୍ ରେ ସେ ୨୬ ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବୈଭବଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଟିମ୍ କୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ୩୪୮ ରନ୍ ର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ୧୫୬ ରନ୍ ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୧ ରନ୍ ରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରି ଖୁସି ମନାଇଥିଲା ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- UIIC Recruitment 2025: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି

Also Read- ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ ନା କ୍ଷତି? ଜାଣନ୍ତୁ ସୂଚନା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nora Fatehi Accident
Nora Fatehi Accident: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୋରା ଫତେହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର
UIIC Apprentices Recruitment 2025
UIIC Recruitment 2025: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାଆ, ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍
Ollywood News
ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ! ଏତଲା ଦେଲେ ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା
ac train fare hike
Train Fare: ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଲା ଭଡ଼ା