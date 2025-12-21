୨୦୧୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ।
INDU19 vs PAKU19: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି । ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ରବିବାର ଦୁବାଇର ICC ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ୩୪୭ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ । ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ୧୫୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଲଟା ଫଳ ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ସମୀର ମିନହାସ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ୧୧୩ ବଲ୍ ରେ ୧୭୨ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ୩୪୭ ରନ୍ ର ବଡ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।
ଫାଇନାଲରେ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଏକ ଛକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୦ ବଲ୍ ରେ ସେ ୨୬ ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବୈଭବଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଟିମ୍ କୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ୩୪୮ ରନ୍ ର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମ୍ ୧୫୬ ରନ୍ ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୧ ରନ୍ ରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରି ଖୁସି ମନାଇଥିଲା ।
